Сергей Собянин рассказал о работе московских технопарков

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столичных технопарках создано 65 тысяч рабочих мест. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового корпуса технопарка «Отрадное».

По его словам, за несколько лет в городе появилось 42 технопарка. Он также отметил технопарк «Отрадное», который, по его мнению, является лучшим в столице.

Также он рассказал, как в Москве появились технопарки. Сергей Собянин подчеркнул, что сначала в городе было три или четыре бюджетных технопарка. Кроме них, в столице существовали и другие, которые оставались в других условиях. По мнению мэра, это было неправильно для рынка и для развития технопарков, передает агентство городских новостей «Москва».

— Поэтому приняли решение в основном прекратить строительство бюджетных технопарков, сосредоточили все ресурсы, чтобы обеспечить льготным режимом, выработали технические организационные требования для коммерческих технопарков и начали движение в развитии по всей территории Москвы технопарков для инновационного бизнеса, — уточнил глава города.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в технопарках находятся исследовательские подразделения, производства и штаб-квартиры более двух тысяч компаний.

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