Наталья Сергунина: Онлайн-площадка появилась у детских технопарков столицы

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Для юных москвичей и их родителей появилась единая онлайн-площадка, которая объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, онлайн-ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации. Ребята также смогут найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. На сайте опубликовано большое количество вебинаров.Также на онлайн-площадке представлены анонсы ближайших событий.

Детские технопарки столицы были созданы для профориентации детей и подростков от семи до 18 лет. Ежегодно обучение в них проходят свыше 150 тысяч школьников. Занятия проводятся в рамках интенсивных курсов и проектной работы, а также в формате лекций, мастер-классов и квестов.

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