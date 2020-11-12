Наталья Сергунина рассказала о работе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Фото: АГН «Москва»

Проект «Активный гражданин» с 2014 года взаимодействует с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, пользователи «Активного гражданина», которые работают в зоне поиска пропавшего, получают необходимую информацию о нем.

— Это расширяет возможности волонтеров, а значит, может помочь спасти чью-то жизнь. За все время таким образом было разослано 313 ориентировок, — сообщила Сергунина.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2020 года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2,3 тысячи заявок на поиск людей в городе. Свыше двух тысяч человек удалось найти. Кроме того, «Лиза Алерт» реализовал несколько профилактических программ. Это размещение информационных плакатов, памятки для сотрудников Московских центральных диаметров (МЦД) и пассажиров о действиях при обнаружении дезориентированного человека или потерявшегося ребенка.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что более тысячи социально значимых проектов с 2016 года стали обладателями грантов мэра столицы для некоммерческих организаций (НКО). Объем выделенных средств за пять лет превысил 1,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Наталья Сергунина подвела первые итоги работы благотворительного сервиса на mos.ru