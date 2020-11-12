Наталья Сергунина рассказала о поддержке НКО в Москве

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Свыше тысячи социально значимых проектов с 2016 года стали обладателями грантов мэра столицы для некоммерческих организаций (НКО). Объем выделенных средств за пять лет превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, конкурс грантов главы города — одна из самых крупных в мире городских программ, которые оказывают поддержку НКО.

— Только за последние 5 лет экспертная комиссия конкурса рассмотрела 3,5 тысячи заявок на реализацию социально значимых инициатив. Более 1 тысячи проектов получили финансирование на общую сумму свыше 1,5 миллиарда рублей, — уточнила Сергунина.

Она также добавила, что в этом году победителями конкурса грантов стали 183 некоммерческие организации. Отмечается, что 125 из них впервые получили поддержку города. Количество заявок превысило одну тысячу, а общий размер финансирования достиг 400 миллионов рублей.

Для НКО в Москве создали сеть из 11 специализированных коворкинг-центров, которые расположены в разных округах столицы. В каждом из них есть удобные помещения с Wi-Fi и необходимым оборудованием. Посетители могут использовать переговорные комнаты, а также отдельные рабочие места, проводить мероприятия. Сотрудники коворкинг-центров оказывают помощь в организации фото- и видеосъемки, консультируют по разным вопросам. С начала 2020 года рабочими местами в них воспользовались три тысячи раз.

Также в столице функционирует портал «Душевная Москва». Это информационный ресурс, где НКО размещают презентационные материалы, новости и анонсы мероприятий.

По словам Натальи Сергуниной, на данный момент в столице зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, в том числе 6 тысяч социально ориентированных. За последние 7 лет общее количество подобных НКО увеличилось более чем на 80 процентов.

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