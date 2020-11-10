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В России планируют ужесточить требования к иностранным НКО
Фото: pexels.com / Oleg Magni

В России планируют ужесточить требования к иностранным НКО

Оксана Васильева

Закон

В Государственную думу РФ внесен законопроект, расширяющий понятие «иностранные источники», а также запрещающий регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях, пишет сайт argumenti.ru.

В пояснительной записке к документу говорится, что внесение соответствующих изменений обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента в целях защиты прав и свобод человека.

Также законопроектом, размещенным в системе обеспечения законодательной деятельности, вводится обязанность иностранных НКО и их подразделений представлять в Министерство юстиции РФ программы мероприятий и отчет об их реализации.

Ранее ФАН писал, что ряд региональных НКО, которые занимаются политической и деструктивной деятельностью, уже признаны Минюстом иноагентами. В эти списки они попали именно из-за зарубежного финансирования своей деятельности. Сообщалось, что часть средств на поддержание НКО в России переводится через генеральное консульство Нидерландов.

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