Кому и как поможет деньгами государственный алиментный фонд

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Каждый месяц мы берем новые алиментные высоты. Этот год в России поставил рекорд по количеству отцов-неплательщиков (да и матерей тоже хватает). Проблема достигла таких масштабов, что в Госдуме и Совете Федерации предложили даже создать государственный алиментный фонд. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, чем он может помочь детям и воспитывающим их родителям.

По данным судебных приставов, более 24 тысяч москвичей задолжали своим детям по алиментам, причем более 200 — зажали свыше 1 миллиона рублей. При всем при этом общий столичный долг составляет более 5 миллиардов руб лей, а общероссийский — более 150 миллиардов. И с годами только растет. Для сравнения: в 2012 году российские неплательщики были должны всего 19,8 миллиарда алиментных рублей. Судебные приставы, конечно, пытаются делать свое дело и периодически публикуют отчеты о возвращенных в лоно семьи деньгах, но, судя по упорному росту долговой статистики, получается, мягко говоря, не всегда. Даже с поправкой на инфляцию.

Хорошо забытое старое

Проблема достигла таких масштабов, что в начале октября в Совете Федерации обсудили идею создания государственного алиментного фонда. Суть этого образования проста: пока всевозможные компетентные органы будут по всей стране разыскивать с фонарями бегающего от алиментов отца (а в подавляющем большинстве случаев, как известно, алименты обязывают выплачивать мужчин), его дети будут получать деньги из фонда. Как только государство найдет беглеца и вытрясет из него причитающееся, все вытрясенное вернут обратно в фонд.

Идея, к слову, не нова. Разговоры о создании такой структуры ведутся как минимум с начала нулевых. В 2008 году правительство ее зарубило, так как денег в казне на это дело не было. В 2009 году о фонде много говорили в Общественной палате. В 2012 году президент поручил изучить эту идею правительству. В 2014 году с соответствующим проектом выступили несколько депутатов Госдумы, но документ так и не приняли (не было кворума). В 2018 году нашли компромиссное решение — тогда заработали изменения в Закон «Об исполнительном производстве». По ним, если злостного неплательщика алиментов так и не нашли, заинтересованная сторона может обратиться в суд, получить официальное подтверждение о том, что тот скрылся с радаров Федеральной службы судебных приставов (ФССП), и начать хлопотать о получении пенсии по утрате кормильца.

И вот теперь, на волне коронавируса, об алиментном фонде заговорили вновь.

— Я не только поддерживаю эту инициативу, но и выдвигал ее же, будучи уполномоченным по правам ребенка, несколько раз в разное время, — говорит депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по образованию Евгений Бунимович. — Помнится, когда принимали Национальную стратегию действий в интересах детей, она даже была в эту стратегию вписана, но, к сожалению, именно эту позицию в итоге так и не реализовали. Тогда решили идти по пути ужесточения мер по отношению к алиментщикам, им действительно стало жить хуже, и искать их стали лучше, однако до сих пор, по статистике, больше всего неисполнений решения суда — это алименты. Между тем алиментные фонды — это далеко не наше изобретение, они есть в разных странах и довольно эффективно работают. Сегодня женщина, которая растит детей одна после расставания с их отцом, вынуждена не только интенсивно работать, чтобы их прокормить, но еще и искать по России своего беглого алиментщика, ходить по инстанциям, собирать бесконечные бумажки…

Я убежден, что, если наше государство возьмет на себя эти выплаты и последующий труд по поиску неплательщика, женщины будут только благодарны. Надо понимать, что алиментный фонд — вещь возвратная, так как рано или поздно алиментщиков находят и взыскивают с него по полной. Но главное, что семья не живет годами в трудности и нищете, пока беглеца пытаются найти, — она ежемесячно получает выплату. Поэтому я всячески за эту инициативу и надеюсь, что она в конце концов будет реализована. Начать депутат предлагает с Москвы.

— В столице существует много вариантов социальной защиты и выплат, и, поверьте, в нашем городе можно найти средства и на АФ. В конце концов, в прошлом году у нас был самый большой бюджет после Нью-Йорка. Поэтому эту модель вполне можно сначала обкатать в Москве, а потом уже переносить на всю страну, тем более что и с цифровыми технологиями у нас дела обстоят получше, и с четкостью учета. Так что выстроить в столице какую-то прозрачную и внятную систему на эту тему вполне реально. Кроме всего прочего, есть тут и еще один момент. Бывает, что принимающая алименты сторона тоже является нерадивым родителем. И если государство будет выплачивать эти деньги, можно одновременно поставить вопрос и о контроле за их использованием, чтобы они тратились действительно на детей, а не на алкоголь, наркотики или что другое.

Метелку в руки — и вперед!

Так или иначе, но пока об источниках финансирования алиментного фонда (АФ) говорят довольно невнятно. Понятно, что частично его будут пополнять сами нерадивые неплательщики, но если даже в педантичной Европе процент возврата денег в фонд не назовешь успешным, что ждет эту структуру у нас? В июле, когда депутаты в очередной раз обсуждали эту идею, У нас, увы, маме приходится суетиться, чтобы выбить алименты из папы-беглеца Валентина Матвиенко призналась, что является противницей создания всевозможных фондов, «потому что, к сожалению, через какое-то время они превращаются в «воровайки». Однако вспомнила при этом про Фонд социального страхования — государственный и подконтрольный, и предложила создать внутри него «отдельную структуру, которая бы отвечала за выплату алиментов, сохраняя ответственность родителей и обязательность взыскания и возврата в этот фонд средств».

Не вдавался в подобные вопросы и глава ФССП Дмитрий Аристов — именно он запустил в июле очередную волну обсуждений по АФ. Но, сообщив, что у ведомства есть свои соображения об источниках формирования фонда, озвучивать их не стал. Интересно, что с предложением о его создании ФССП выступала еще в сентябре 2007 года, но варианты означенных источников до сих пор все еще туманны и неопределенны.

Между тем рекордные долговые миллиарды находятся в том числе и на совести судебных приставов. Например, весной активно обсуждалась новость, как в Железногорске они «забыли» перечислить маме алиментов аж на 409 тысяч рублей — оказывается, четыре года подряд отец не только перечислял их на депозит службы, но и отдавал приставам наличными. Худобедно женщине удалось выбить 103 тысячи, но след остальных простыл. Так, может, не только искать уже начать получше, но и порядок в ведомстве навести?

— Теоретически идея создания АФ хорошая, весь вопрос в том, как это будет работать и выполняться, — говорит преподаватель Международного юридического института, адвокат Станислав Куликов. — Вот возложат опять поиски на судебных приставов, и что это изменит? Они у нас и так уже по алиментам работают процентов на 20, наверное, а тут и вовсе расслабятся.

Мама деньги из фонда получает, их не беспокоит — отлично же… У нас, увы, ей приходится суетиться, чтобы выбить алименты из мужа-беглеца. Особенно если с него вроде как взять нечего. Обычно, если алиментщик гол как сокол, на него трижды возлагают административные штрафы, и, если он их не выплачивает, наступает уголовная ответственность. Но так как считается, что это преступление небольшой тяжести, он, разумеется, останется на свободе. Хотя я лично вообще не припомню случаев, когда до судимости дело доходило. На практике на алиментщиков плюют еще на стадии штрафов. Их просто стараются не замечать. Есть решение суда, его исполнили, судебные приставы отчитались, что все проверили (имущества нет, денег нет, вот вам подтверждения, что он банкрот), и все спускается на тормозах. В общем, если мама сама не будет суетиться, все заглохнет еще на первой стадии. Но мне вот кажется, что даже полного банкрота можно при желании заставить расплатиться по счетам. Если он физически здоров, с головой и руками — метелку в руки, и вперед, на общественные работы: подметать улицы, зарабатывать денежку и возвращать долги.

Поскольку многие существующие меры устрашения вроде персонального железного занавеса на границе, запрета на регистрацию автомобиля и отлучения от водительского удостоверения многих алиментщиков трогают несильно, ударный труд на благо государства и АФ могли бы быть выходом в сценария «Да с него и взять-то нечего!» — уверен и Евгений Бунимович:

— К сожалению, далеко не все у нас работают, так сказать, на свету. И даже люди, которые вполне себе неплохо живут, по документам имеют крайне низкий доход. Но даже если бедность не напускная, если человек действительно ничего не зарабатывает, ну давайте мы обяжем его идти на какие-то курсы, отправим на работу, которую предлагают ярмарки вакансий, заставим шевелиться как-то. Потому что, если человек просто не хочет трудиться, — это его дело, но если у него есть дети, за которых он должен платить алименты, — это совершенно другой случай.

Кстати, пар, состоявших в гражданском браке, это тоже может касаться, ведь алименты для таких отношений никто не отменял.

— Если отцовство установлено и зарегистрировано в законном порядке, то папе никуда от алиментов не деться, — объясняет Станислав Куликов. — Даже если отношения между родителями не были зафиксированы официально.

Если отец отпирается и отказывается признавать ребенка, можно провести экспертизу ДНК — это уже приговор окончательный.

Ждем спецналог?

Социолог, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Раиса Бараш считает, что в широких народных массах идея АФ будет воспринята положительно:

— Во-первых, это будет подтверждением обозначенного в Конституции принципа о том, что дети являются национальным достоянием и должны быть обеспечены всем необходимым.

А во-вторых, идея АФ полностью соответствует социологическим данным о том, какие мысли витают в головах граждан. Около половины из них считает, что государство в той или иной мере должно поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации — инвалидов, безработных, одиноких матерей и т.д. Еще 40 процентов считают, что государство должно помогать всем малоимущим группам населения. И только 5 процентов уверены, что надеяться нужно только на себя. Так что, вполне вероятно, такая идея найдет поддержку у большинства, тем более патерналистский запрос среди наших граждан очень высок, ведь нам в большинстве чужда протестантская этика, где каждый кузнец своего счастья. Что, может, и справедливо — учитывая, что у нас государство ресурсное, и бюджет формируется за счет нефтегазовых поступлений, наверное, народ имеет право на такой запрос.

Фото: pexels.com / cottonbro

Вот только будет ли поддержка АФ такой же дружной, если однажды выяснится, что формировать его будут из общего кармана, за счет какого-нибудь очередного налога или обязательного отчисления? Ведь любой фонд такого уровня и масштаба — это не только виртуальная копилка с постоянно работающей кнопкой «вкл» (периодически, кстати, заедающей — а значит, побегать с бумажками мамам опять придется). Это и серьезный аппарат чиновников с филиалами по всей Руси великой, и все сопутствующие ему представительские издержки — обслуга, служебные машины, отнюдь не минимальные зарплаты и т.д. Потянут ли алиментщики спонсировать все это?

— С одной стороны, создание такого фонда — это дополнительные расходы из бюджета, — считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — Но с другой стороны, не будем ли мы стимулировать безответственность у родителей и силовиков? Потому что зачем напрягаться, если есть некий АФ, и это сугубо его дело? Получается, фонд надо будет наделять некими силовыми функциями, вменять в обязанность оперативно-разыскную деятельность... Я не уверен, что нам нужна еще одна дублирующая структура. Тем более что правительство уже озвучило замыслы по созданию социального казначейства. Уж проще добавить функции АФ этой структуре, ведь именно ее задачей будет следить за балансом доходов и расходов по каждому домохозяйству.

И если в казначействе увидят, что конкретная мать не получает алименты на детей, тогда и нужно начинать действовать, привлекать правоохранителей и т.д. По крайней мере все это будет четко видно и находиться на постоянном контроле в рамках единой цифровой платформы, следящей за всеми существующими дотациями населению. Такая схема мне кажется более логичной. А создавать специально еще один фонд — это только умножать сущности, увеличивать административные издержки и, как следствие, вводить спецналог на пополнение алиментного фонда. Множить эту дурную бесконечность можно без конца.

Есть сомнения по поводу эффективности будущего детища и у психологов.

— Если у отца нет ответственности за своих детей, выплаты государства ее не породят, — считает профессор МРСЭИ, психолог Дмитрий Смыслов. — Кстати, не стал бы я и грести всех под одну гребенку. Конечно, неплательщики часто ведут себя инфантильно и не хотят брать на себя ответственность, но бывает, что мужчины становятся неплательщиками, потому что понимают, что попали в капкан отцовства, пав жертвой манипуляций со стороны жен и партнерш. Поэтому каждый случай следует разбирать индивидуально, а главное — беспристрастно и, по возможности, так, чтобы в этом участвовали и мужчина, и женщина, потому что сугубо женский взгляд в этой теме всегда будет субъективным. Как ни крути, а ребенок — это все-таки творение двоих.

ЦИФРА

152 миллиарда рублей задолжали нерадивые российские алиментщики своим детям на начало 2020 года. Это больше, чем заложенные в бюджет страны расходы на культуру (138 млрд) и спорт (69 млрд). Всего в ФССП должниками числятся 806,4 тысячи человек.

ФАКТЫ

Термин происходит от латинского alimentum — «питание».

В феврале 2019 года москвич выплатил 150 миллионов рублей долга по алиментам, чтобы выехать за границу.

Первое упоминание об алиментах как обязанности содержать своих детей было в нашей истории во времена «Русской Правды» (XII в.).

В первой половине XIX в. алименты платили до достижения ребенком 21 года.

Во времена Петра I за неуплату алиментов должнику светили тюрьма и церковное покаяние. Однако их можно было избежать, женившись на женщине.

В большинстве европейских стран алименты выплачиваются не только на детей, но и на содержание бывшей жены.

В Германии сумма алиментов фиксированная — от 200 до 700 евро, в зависимости от доходов плательщика, и выплачивают их, пока ребенку не исполнится 25 лет. А вот в Канаде и США можно это делать и до 27 лет, если ребенок решит продолжить образование.

За уклонение от алиментов в тюрьмах США сидят примерно 20 тысяч человек.

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