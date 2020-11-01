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Порядок получения выплат на детей от 3 до 7 лет упростили в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Порядок получения выплат на детей от 3 до 7 лет упростили в России

Ростислав Зубков

Общество

С 1 ноября в России продлевается упрощенный порядок получения ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в конце июля.

Данная выплата полагается малообеспеченным семьям, чей доход не превышает минимальный размер оплаты труда. Теперь эту льготу будет проще получить: гражданам больше не нужно будет предоставлять справку об алиментах. Ведомства самостоятельно будут заниматься поиском необходимой информации.

Данные пособия были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из мер поддержки россиян с низким доходом в условиях пандемии коронавируса. Семьи начали получать выплаты с 1 июня 2020 года.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, выплаты, которые семьи каждый месяц получают на первого или второго ребенка, будут автоматически продлены до 1 марта следующего года.

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