Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 ноября в России начнет действовать ряд новых законов и правил. «Вечерняя Москва» собрала самые главные нововведения последнего месяца осени и обсудила их с экспертами.

Льготная ипотека

В конце октября власти продлили программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года. Решение вступит в силу 1 ноября, в день, до которого изначально была рассчитана программа. Ее пролонгацию объяснили популярностью среди населения: за время действия программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Как уточнили в правительстве, льготную ипотеку будут выдавать на покупку квартир в новостройках. В среднем максимальная сумма кредита колеблется в пределах 6–12 миллионов рублей, причем первоначальный взнос не может быть меньше 15 процентов от общей стоимости жилья.

По мнению экономиста, заведующего лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрея Колганова, продление льготной ипотеки — это правильная мера в условиях современных реалий, поскольку именно за счет нее удалось восстановить спрос на жилье на фоне пандемии коронавируса.

— Если мы хотим поддержать строительную отрасль, а также возможность значительной части населения приобретать недвижимость, льготная ипотека — это то, что нужно. Правда, интерес к этой инициативе проявляют не только граждане, но и застройщики, что чревато небольшим ростом цен на жилье, — допускает эксперт.

Авиасообщение с Японией

С 1 ноября россияне смогут летать в Японию — оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией планирует открыть авиасообщение со Страной восходящего солнца. На первых порах еженедельное число рейсов будет ограничено: два из Москвы в Токио и еще один из Владивостока также в японскую столицу.

Фото: flickr.com / James Cridland

Оперштаб сообщил об этом решении еще в середине октября, когда ситуация с пандемией была немного легче. К настоящему моменту извещений об отмене планов по возобновлению полетов не было.

По словам президента Союза туристических агентств России Сергея Голова, вряд ли возвращение перелетов между РФ и Японией обернется ажиотажным спросом на авиабилеты. Этому не способствует обострение ситуации с коронавирусом, а также то, что Япония — «сложная страна в визовом плане», поясняет глава ведомства.

— Вряд ли люди прям кинутся покупать билеты, хотя, конечно, такие путешественники будут. И рейсы будут заполняться, но не очень сильно, а потому на общей картине это мало отразится, — уточнил он.

Пособия на детей

В ноябре станет проще оформлять детские пособия. Речь идет о выплатах на несовершеннолетних от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Родителям больше не нужно будет предоставлять справки об алиментах — вместо этого органы соцзащиты сами будут запрашивать необходимые данные у Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Юрист Евгения Кочарян не сомневается, что изменения положительно отразятся на поддержке российских семей. По ее словам, такая форма помощи особенно нужна во время пандемии.

— Однако у законодателя есть определенные риски по возрастанию случаев злоупотребления правом со стороны нерадивых родителей, — предупредила собеседница «ВМ».

Для автовладельцев

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Новые ПТС на приобретаемые или ввозимые из-за рубежа автомобили будут оформляться только в электронном виде. При этом бумажные документы останутся, но получить их можно будет только при утрате такого ПТС или в случае невозможности его дальнейшего использования из-за заполнения всех граф.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Автоэксперт Вячеслав Субботин выразил мнение, что это нововведение в первую очередь нужно фискальным органам — таможенникам, выдающим ПТС на границе. Цифровизация страны за счет перехода на электронную документацию позволит бороться с так называемым серым импортом.

— Новые правила помогут лучше вести учет автомобилей, чтобы налоги платились, а пошлины собирались. Водителям, по сути, ни горячо, ни холодно от этих изменений, а вот таможне будет проще пресекать нелегальный ввоз транспорта в страну, — пояснил специалист.

«Регуляторные песочницы»

Эта ноябрьская новинка позволит предпринимателям, создающим инновационные продукты и услуги, тестировать свою продукцию без риска нарушить законодательство РФ. При успешной работе в «песочнице» бизнес сможет выходить с протестированными проектами на рынок, развивая технологии в рамках правового поля.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

По мнению бизнес-консультанта Александра Фридмана, с помощью этой инициативы предпринимателям будет проще развиваться в нужном направлении, поскольку речь идет о создании механизма, с помощью которого появится возможность тестировать выпускаемую продукцию или предоставляемые услуги без вреда для чьего-либо здоровья.

— Думаю, это очень полезная штука, особенно для начинающих бизнесменов, — считает собеседник «ВМ».

Он выразил надежду, что вводимая структура будет исправно функционировать и не приведет к неполадкам или сбоям в системе.

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