Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров России во вторник, 27 октября.

Уточняется, что постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых продлевается до 1 июля 2021 года, — говорится в сообщении.

На сайте правительства отметили, что льготную ипотеку будут выдавать россиянам на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита, которую могут предоставить жителям столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составит 12 миллионов рублей. Для других регионов эта сумма составит шесть миллионов рублей.

Кроме того, уточняется, что первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от общей стоимости квартиры.

Программа льготной ипотеки должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Более 130 тысяч заявлений на льготную ипотеку зарегистрировали в Москве

жильеправительство Россиильготная ипотека
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Все мнения
О проекте