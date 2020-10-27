Программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров России во вторник, 27 октября.

Уточняется, что постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых продлевается до 1 июля 2021 года, — говорится в сообщении.

На сайте правительства отметили, что льготную ипотеку будут выдавать россиянам на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита, которую могут предоставить жителям столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составит 12 миллионов рублей. Для других регионов эта сумма составит шесть миллионов рублей.

Кроме того, уточняется, что первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от общей стоимости квартиры.

Программа льготной ипотеки должна была действовать в России до 1 ноября. За время реализации программы было выдано свыше 230 тысяч кредитов. Продлить программу ипотеки под 6,5 процента предложил президент России Владимир Путин.

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