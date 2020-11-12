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Партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru могут стать 30 фондов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря новому сервису жители города смогут делать пожертвования в своих аккаунтах на портале в разделе «Мои платежи».

— Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано 9 благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций, — уточнила Сергунина.

Она также отметила, что функционал платформы будут совершенствовать, учитывая предложения благотворительных фондов и горожан. За первые недели жители столицы сделали более 1 тысячи переводов. Средний размер пожертвования — более 200 рублей.

Денежные средства могут направить на помощь тяжело больным детям, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку бездомных животных. Среди зарегистрированных организаций числятся: «Справедливая помощь доктора Лизы», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», фонд продовольствия «Русь», фонды «Благо дари миру», «Ника», «Кораблик», «Женщины за жизнь», «Романсиада» и «Гольфстрим».

Как утверждает исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова, благодаря новому сервису поддержка тех, кто в ней нуждается, станет намного доступнее.

— Фонды стали ближе к людям. Не нужно заходить на сайт организации, чтобы поддержать ее. Теперь оказать благотворительную помощь можно между делом, получая услуги на портале mos.ru. Я уверена, что этот проект позволит не только увеличить количество поступающей помощи, но и, самое главное, вовлечет как можно больше людей в этот процесс, — подчеркнула она.

Президент фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Марина Зубова отметила, что сервис на mos.ru помог благотворительным организациям получить как дополнительную финансовую, так и информационную поддержку.

— Такие сервисы помогают рассказать о работе благотворительных фондов, а это значит, что москвичи смогут больше узнать о нашей деятельности. Мы надеемся, что сервис значительно упростит возможность оказать помощь, — заключила Зубова.

Ранее москвичам рассказали, как можно помочь благотворительным организациям.

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