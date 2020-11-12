Партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru могут стать 30 фондов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря новому сервису жители города смогут делать пожертвования в своих аккаунтах на портале в разделе «Мои платежи».

— Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано 9 благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14. Планируется, что к концу года партнерами станут около 30 организаций, — уточнила Сергунина.

Она также отметила, что функционал платформы будут совершенствовать, учитывая предложения благотворительных фондов и горожан. За первые недели жители столицы сделали более 1 тысячи переводов. Средний размер пожертвования — более 200 рублей.

Денежные средства могут направить на помощь тяжело больным детям, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку бездомных животных. Среди зарегистрированных организаций числятся: «Справедливая помощь доктора Лизы», фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», фонд продовольствия «Русь», фонды «Благо дари миру», «Ника», «Кораблик», «Женщины за жизнь», «Романсиада» и «Гольфстрим».

Как утверждает исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова, благодаря новому сервису поддержка тех, кто в ней нуждается, станет намного доступнее.

— Фонды стали ближе к людям. Не нужно заходить на сайт организации, чтобы поддержать ее. Теперь оказать благотворительную помощь можно между делом, получая услуги на портале mos.ru. Я уверена, что этот проект позволит не только увеличить количество поступающей помощи, но и, самое главное, вовлечет как можно больше людей в этот процесс, — подчеркнула она.

Президент фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Марина Зубова отметила, что сервис на mos.ru помог благотворительным организациям получить как дополнительную финансовую, так и информационную поддержку.

— Такие сервисы помогают рассказать о работе благотворительных фондов, а это значит, что москвичи смогут больше узнать о нашей деятельности. Мы надеемся, что сервис значительно упростит возможность оказать помощь, — заключила Зубова.

Ранее москвичам рассказали, как можно помочь благотворительным организациям.

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