Москвичам рассказали, как можно помочь благотворительным организациям

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи могут помочь многодетным семьям лекарствами, а животным из приюта — кормом. В преддверии Всемирного дня доброты, который отмечается 13 ноября, жителям столицы рассказали, как помочь благотворительным организациям.

В период пандемии увеличенная нагрузка появилась у центра помощи многодетным семьям «МногоМама». Он оказывает помощь семьям, в которых кто-то заболел новой инфекцией. Центру можно помочь с развозом продуктов и лекарств людям, которые сидят дома в режиме самоизоляции или на карантине. Стать автоволонтеров можно, оставив заявку на сайте «МногоМама».

Еще одна группа граждан, которой можно помочь, — пожилые люди. Фонд «Старость в радость» открыл сбор пожертвований на новогодние подарки для своих подопечных. К празднику волонтеры фонда купят подарки и отправят их в интернаты по всей стране.

Также москвичам предлагают помочь бездомным животным. В фонд «Собаки, которые любят» можно привезти игрушки, поводки и ошейники, сухие корма и ветеринарные препараты. Медпомощь требуется хвостатым подопечным фонда «Добро вместе». Каждого из животных можно забрать домой, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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