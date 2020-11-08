Социальных волонтеров научат работе с особенными детьми

Кураторы программы «Школа социального волонтера» Полина Чернышова, Анастасия Смирнова и Анастасия Рыжова (слева направо) перед первым офлайн-занятием готовятся к мастер-классам и играм на знакомство. Курс пройдут 13 человек, решивших стать добровольцами и помогать детям / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Российской государственной библиотеке для молодежи стартовали занятия в «Школе социального волонтера». Организаторами выступили участники одного из столичных добровольческих движений.

Темой волонтерства в молодежной библиотеке занимаются на протяжении почти пяти лет. Раньше добровольцев называли «членами читательских советов» или «друзьями библиотеки». Сейчас же в читальнях есть волонтеры, которые занимаются самыми разными направлениями: экологическим, культурным, цифровым, событийным (помогают в организации мероприятий) и социальным. Это особенно важно сейчас, когда из-за коронавируса требуется самая разная помощь.

С января 2020 года количество волонтеров увеличилось на 15,5 тысячи человек. Всего же в Москве около ста тысяч добровольцев, готовых в любой момент предложить помощь. Несмотря на то, что пандемия внесла серьезные изменения в жизнь столицы, она также помогла увидеть, сколько неравнодушных жителей готовы помогать городу и людям.

— Мы работаем с воспитанниками детских домов, приютами, больницами и специальными школами, — рассказала организатор волонтерского движения Анастасия Рыжова. — Нам пришла идея сделать школу, чтобы все желающие смогли получить необходимые знания. Был запрос от людей самого разного возраста. На первый поток записаны 13 человек: младшему 14 лет, а старшему около 30 лет.

Главным отличием этой программы будет упор на практику и общение. Помимо встреч организаторы подготовили онлайн-занятия. Во время весенней самоизоляции они проводили много обучающих и развлекательных мероприятий, что позволило подобрать формат так, чтобы интересно было изучать теорию дистанционно.

Анастасия Рыжова добавила, что они хотят создать творческую атмосферу и максимально взаимодействовать друг с другом. Слаженность коллектива — один из факторов успеха детских мероприятий.

На занятия записались как новички, так и те, у кого уже был волонтерский опыт. Например, Ольга Радаева ездила несколько раз к детям в интернаты и проводила для них увлекательные игры.

— Я хочу получить новый опыт и научиться взаимодействовать с такими ребятами, так как, возможно, буду работать с ними на регулярной основе, — сказала Ольга.

А Даниил Чернышов пришел на обучение без опыта. Ему стало интересно познакомиться с новыми людьми и почувствовать себя значимым для общества.

На первой встрече упор сделали на знакомство. Кураторы провели игры, во время которых участники смогли рассказать о своих интересах и целях. Далее им показали мастер-классы, которые они будут проводить: рисование цветной пеной, создание блестящих закладок для книг и украшение коржей с помощью глазури и посыпки.

Сейчас выезды временно находятся под вопросом, так как в учреждениях часто находятся дети со слабым иммунитетом. Но когда обстановка наладится, волонтеры обязательно навестят воспитанников и подарят им яркие, незабываемые эмоции.

А пока москвичи-добровольцы активно помогают справляться с пандемией. Они оказывают адресную помощь людям из группы риска, доставляют продуктовые наборы, рассказывают, как обезопасить себя от коронавирусной инфекции и раздают средства индивидуальной защиты около метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи:

— Мы плотно работаем с Ассоциацией волонтерских центров, я являюсь членом Координационного совета по развитию добровольчества при Общественной палате РФ. Поэтому знаю, что тема социального волонтерства наиболее остро стоит в нашем обществе. Поэтому нам интересно развивать эту идею. И когда нам предложили проводить такие занятия, нам показалось, что это абсолютно точно наша тема.

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