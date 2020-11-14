Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Второй форум «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» прошел в Москве. В рамках мероприятия эксперты обсудили вопрос доверия к системе здравоохранения и сотрудничество коллективов медиков.

Форум состоялся онлайн из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Участниками стали представители Всемирной организации здравоохранения, главы федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, главные врачи медорганизаций и другие.

Во время дискуссии эксперты подчеркивали, что в настоящее время крайне важно повышать доверие граждан к здравоохранению и изучать реакцию населения на существующие проблемы, например, текущую пандемию коронавируса. Представитель ВОЗ Хаберсаат Катрин Бах отметила, что страны уделяют много времени анализу рисков заболевания, восприятия людьми вводимых ограничений и так далее.

В программе форума было несколько секций, включая «Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине», «Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций» и «Диалог между населением и системой здравоохранения — новые решения».

Опираясь на опрос о доверии граждан к медикам, эксперты сообщили, что большинство россиян регулярно обращаются за помощью в государственные и муниципальные медучреждения. В целом люди верят врачам и считают их профессию нужной и перспективной.

Директор Центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой Марина Бебчук обратила внимание, что в последнее время люди перестали предвзято относиться к обращению за психологической помощью. Это оказало позитивное влияние на состояние пациентов и их удовлетворенности деятельностью врачей.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников выделил тему пациентоориентированности. По его словам, условия работы врачей часто меняются, увеличивается число информации, которой располагают как врачи, так и сами люди. Но в связи с этим профессионалам стоит призывать пациентов не заниматься самолечением и доверять свое здоровье грамотным медикам.

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