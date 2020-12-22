«Строгая мама»: Климова опубликовала видео с дочерью под хит Пугачевой

/ Фото: instagram.com/klimovagram/

Актриса Екатерина Климова показала поклонникам видео со своей старшей дочкой от Ильи Хорошилова Елизаветой. Пост появился на странице артистки в социальной сети Instagram.

На кадрах Климова запечатлена в черном бархатном халате с легким эффектом мерцания. Наследница актрисы, по сюжету ролика, открывает буфет и достает оттуда несколько шоколадок. Действие происходит под хит Аллы Пугачевой «Доченька».

— Сладкоежка, — подписала пост Климова.

Фанаты оценили опубликованное видео и осыпали девушек комплиментами.

«Какие вы красивые», «Доченька и мамочка — сладкая парочка», «Строгая мама», — написали фолловеры.

Дочь актрисы отказалась идти по стопам матери и поступить в театральный, ремесло отца-ювелира ей тоже не пришлось по душе. В итоге Елизавета поступила в университет, выбрав в качестве своего будущего профессию тележурналиста.

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