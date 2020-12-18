Реалити-шоу «Дом-2» закроют до конца года

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Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе телеканала.

Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

Телепроект «Дом-2» стартовал в эфире ТНТ в 2004 году. Шоу выходило 16 лет. За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников. В разное время ведущими шоу были Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе телеканала, слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

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