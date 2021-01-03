«Чувствует музыку»: сын Галкина и Пугачевой сыграл на рояле с Николаевым

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сын шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри удивил гостей звездной четы своей игрой на рояле вместе с исполнителем Игорем Николаевым. Роликом с их выступлением поделился Галкин на своей странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что Николаев и Гарри, не договариваясь и не репетируя, сели за инструмент. По словам шоумена, мальчик хорошо чувствует музыку. Сын звездной пары решил назвать пьесу «Новогодняя ночь». И хотя во время исполнения он пару раз промахнулся мимо нот, в целом композиция звучала хорошо.

— Никто не поверит, что не репетировали, — подчеркнула женщина, снимающая игру на музыкальном инструменте.

Поклонники восхитились тем, как Николаев вместе с Галкиным-младшим сыграли на рояле.

«Хорошо, когда в доме есть музыканты, друзья-музыканты: всегда можно создать атмосферу нужную»; «Браво! Очень круто получилось!»; «Игорь так помогал, ждал, давал возможность Гарику проявить себя. Умиляюсь. Браво обоим», — отметили фолловеры.

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