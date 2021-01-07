Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза колядуют в сочельник

Гарри и Лиза Галкины прочитали стихи / Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Юморист и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал домашнее видео, на котором его дети Гарри и Лиза колядуют в рождественский сочельник.

Семилетние ребята с мешочками в руках выразительно рассказывают стихи, которые посвящены Рождеству.

— Кто с колядками у дома, кто гадает у окна, кто для Рождества Христова подготовил уж дома, — декламирует Гарри Галкин и передает эстафету сестре.

— Сочельник — праздник дорогой, мы славим Господа душой. И в ночь пред Рождеством Христовым пусть будет радость, и покой! — прочитала Лиза.

Артист похвалил детей и бросил в их мешки конфеты. Брат с сестрой начинают радостно пересчитывать «заработанные» сладости.

Поклонники звездной семьи отметили, что юморист и Примадонна воспитывают Лизу и Гарри в русских традициях и приучают культуре. Фанаты восхитились детьми звезд и поздравили семью с Рождеством.

«Какие же сладкие!»; «Какие же невозможно прекрасные дети»; «С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера», — написали пользователи.

Ранее Галкин показал реакцию сына на выступление Пугачевой. На видео Гарри и Лиза стоят перед телевизором в новогоднюю ночь и, застыв, смотрят программу 1998 года. Примадонна тогда исполнила песню «Мне нравится».

Читайте также: Пугачева в коротких шортиках предстала на архивном фото с маленькой Лизой