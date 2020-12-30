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Пугачева в коротких шортиках предстала на архивном фото с маленькой Лизой
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пугачева в коротких шортиках предстала на архивном фото с маленькой Лизой

Ростислав Зубков

Звезды

Эстрадная певица Алла Пугачева поделилась с фанатами архивным снимком, на котором она позирует с еще совсем маленькой дочкой Лизой.

На фото Примадонна в коралловых коротких шортиках и блузе с цветочным принтом держит на руках 7-8-месячную малышку. На ней белый трикотажный костюмчик, а на голове красуется повязка фиалкового цвета.

— Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое меньше балуйте их деньгами! — подписала народная артистка СССР свой пост в Instagram.

Поклонников умилила трогательная фотография, о чем они поспешили сообщить в комментариях:

«Ну, какие куколки», — отметила пользовательница,

«Копия мамы», — заявил подписчик,

«Две звезды», — восторгается другой юзер.

Напомним, что в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина родились близнецы Лиза и Гарри.

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Алла Пугачевадочьфото
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