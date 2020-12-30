Пугачева в коротких шортиках предстала на архивном фото с маленькой Лизой
Эстрадная певица Алла Пугачева поделилась с фанатами архивным снимком, на котором она позирует с еще совсем маленькой дочкой Лизой.
На фото Примадонна в коралловых коротких шортиках и блузе с цветочным принтом держит на руках 7-8-месячную малышку. На ней белый трикотажный костюмчик, а на голове красуется повязка фиалкового цвета.
— Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое меньше балуйте их деньгами! — подписала народная артистка СССР свой пост в Instagram.
Поклонников умилила трогательная фотография, о чем они поспешили сообщить в комментариях:
«Ну, какие куколки», — отметила пользовательница,
«Копия мамы», — заявил подписчик,
«Две звезды», — восторгается другой юзер.
Напомним, что в сентябре 2013 года у Аллы Пугачевой и ее мужа, шоумена Максима Галкина родились близнецы Лиза и Гарри.
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