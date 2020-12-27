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Дочь Максима Галкина зачитала рэп
Фото: Instagram.com/@maxgalkinru

Дочь Максима Галкина зачитала рэп

Ксения Монахова

Звезды

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавета зачитала рэп своему брату Гарри. Кадры с юной звездой опубликовали в одом из фан-аккаунтов девочки в Instagram.

На видео Лиза появилась в джинсовой куртке и топике в красно-белую полоску. Рядом с девочкой находился ее брат Гарри, который несколько раз попал в кадр. Лиза спела о том, что ей позвонила мама и сказала, что не приедет ночью.

Поклонники детей остались в восторге от творческого видео Елизаветы. Фолловеры отметили, что дочь Галкина и Пугачевой очень талантливая и развитая.

«Все только начинается! Милые детки, прекрасная семья», «Какой всесторонне развитый ребенок. Сколько позитива в ней», «Лизочка — это дитя, это чудо, умничка, талантливая!», — написали в комментариях.

Однако многих заинтересовало, почему девочка спела о том, что ее мамы не будет ночью дома.

«Спалила маму!», «Где же сегодня ночью будет мама? Ответь, Елизавета», «Все волнует, где Алла будет ночевать, а главное — с кем», — шутят поклонники.

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творчестводети и родителиЛиза Галкина
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