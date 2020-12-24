Медиум рассказала, какое будущее ждет детей Галкина и Пугачевой

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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились под счастливой звездой в хорошей семье. Так считает медиум Мариам Циминтия. Эксперт рассказала, какое будущее ожидает наследников звездной пары.

Медиум считает, что Лиза пойдет по стопам своих родителей. Если она не станет певицей или юмористкой, то обязательно выберет любую другую творческую профессию.

— У девочки прекрасно «подвешен язык» — она замечательно эрудирована, что говорит о том, что в будущем она прекрасно сможет излагать свои мысли, и у нее будет возможность написать свою книгу и даже, может быть, не одну! — цитирует Мариам Пятый канал.

По словам эксперта, у Лизы не будет проблем в личной жизни. Однако девочка не станет торопиться выходить замуж. Ее целью будет построение карьеры. Только после успеха в работе она встретит кавалера, из-за которого родители не станут волноваться.

Гарри же, по мнению медиума, выберет бизнес. Несмотря на таланты, мальчик углубится в науку. Мариам отмечает, что у Гарри будет не одно свое дело. Женится, по словам эксперта, мальчик раньше, чем его сестра.

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