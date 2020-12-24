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Супруга Александра Овечкина показала фото младшего сына
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Супруга Александра Овечкина показала фото младшего сына

Ксения Монахова

Звезды

Супруга знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина показала фото с младшим сыном Ильей. Снимок Анастасия Шубская опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Жена хоккеиста отметила, что семейную съемку делали, когда малышу было три месяца.

— Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца, — написала Шубская.

Подписчиков привел в восторг снимок звездной семьи.

«Счастья вашей семье! Очень красивый малыш! Здоровья вашим деткам!», «Потрясающая семья, какой бутусик маленький, на папу похож очень», «Какой прелестный ребенок! Ангел!», — написали в комментариях.

Напомним, пара поженилась в 2016 году. У Анастасии и Александра двое детей — Сергей и Илья.

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