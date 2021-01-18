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«Похож на куклу»: сменившего образ Алексея Воробьева раскритиковали в Сети
Алексей Воробьев предстал перед фанатами в новом образе / Фото: instagram.com/mr.alexsparrow/

«Похож на куклу»: сменившего образ Алексея Воробьева раскритиковали в Сети

Юлия Курганова

Звезды

Певец и актер Алексей Воробьев кардинально сменил имидж и перекрасился в блондина. Он показался на своей странице в соцсети в новом образе и поинтересовался у фанатов в Instagram, насколько ему идет такой цвет волос.

— Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте. Я так никогда еще со своими волосами не поступал, — написал артист.

На видео Воробьев отметил, что иногда нужно решаться на такие поступки.

Большинство поклонников певца раскритиковали его новый образ и написали, что он стал похож на куклу.

«Прости, но брюнетом быть тебе идет больше»; «Похож на куклу»; «Был мужчиной, стал Кен», — оставили комментарии пользователи.

Алексей Воробьев прославился после участия в «Евровидении» в 2011 году. Также он снимался в кино и сериалах. После подписания контакта с американским продюсером RedOne на Западе артист взял себе псевдоним Alex Sparrow (Алекс Воробей — прим. «ВМ»). В настоящее время он живет в Лос-Анджелесе.

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