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Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых людей на планете
Фото: @mr.alexsparrow/Официальный аккаунт в Instagram Алексея Воробьева

Алексей Воробьев обошел Киану Ривза в списке самых красивых людей на планете

Ростислав Зубков

Звезды

Российский актер и певец Алексей Воробьев вошел в сотню «самых красивых лиц» на планете по версии TC Candler & Independent Critics.

В списке приводятся имена представителей более 40 стран и профессий. Воробьев в топ-100 занимает 33-ю строчку, обгоняя звезду Голливуда Киану Ривза.

Пальму первенства присудили шведскому видеоблогеру Феликсу Чельберу, более известному под псевдонимом PewDiePie. «Серебро» взял южнокорейский певец, участник группы BTS Ким Тхэхен. На третьем месте — актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel.

В рейтинг также вошли: еще один исполнитель из BTS Чон Джонгук, британский актер Генри Кавилл, греческий теннисист Стефанов Циципас, футболист Криштиану Роналду и многие другие.

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