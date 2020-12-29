«Вы нас засмущали»: поклонников восхитила фотография Ирины Пеговой в купальнике

Фото: instagram.com/pegovairina

В одном из фан-аккаунтов актрисы Ирины Пеговой поклонники выложили фотографию, которой ранее делилась актриса в своем Instagram. На снимке звезда стоит на роскошной яхте возле Кипра.

Девушка предстала в цветочном купальнике, который красиво облегает ее пышные формы.

Фото: Instagram.com/pegovairina

Поклонники оценили результаты похудения Пеговой и написали в комментариях свои комплименты.

«Ирунчик, вы нас засмущали!»; «Тело богини и взгляд тигрицы»; «Что сказать?! Богиня»; «Великолепная, как вам идет такой отдых»; «Мда, красиво жить не запретишь!»; «На себе не экономят», — написали фанаты под постом.

По данным СМИ, Ирина Пегова похудела во время участия в программе «Ледниковый период» вместе с профессиональным фигуристом Алексеем Тихоновым. В программе «Модный приговор» на Первом канале во время обсуждения похудения актрисы решили, что Пегова подтянула фигуру благодаря бальным танцам.

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