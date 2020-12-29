«Нужно любить»: Сосо Павлиашвили показал видео со своего венчания

Фото: instagram.com/soso_pavliashvili_official

Певец Сосо Павлиашвили выложил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлен момент венчания с его возлюбленной Ириной Патлах.

На фоне видео звучит песня «Быть с тобой», которую певец назвал «гимном любви». Текст и аранжировку песни сделал Константин Меладзе, а исполнил ее сам новобрачный. Павлиашвили написал под видео, что посвящает слова песни своей жене, которую он любит и уважает.

— Я уверен, что нужно ценить, любить, обожать и носить на руках наших любимых за то, что они являются нашими спутниками жизни, являются хранителями очага и нашими музами, — написал певец под видео.

Подписчики артиста с радостью поздравили новобрачных.

«Дай бог, чтобы каждый мужчина смог осознать и такое сказать своей женщине, которая его спасает»; «Вы чудесная пара, а теперь и семья»; «Бесконечно рад за ваше семейное счастье, маэстро»; «Сердца повенчаны любовью», — написали поклонники в комментариях.

Чету Павлиашвили поздравили также их звездные друзья, среди которых были Юлия Ковальчук и Александр Ревва.

Напомним, Сосо Павлиашвили начал встречаться с Ириной Патлах еще в 1990-е годы, но зарегистрировать свой брак возлюбленные решили только 6 декабря этого года. У супругов подрастают общие дети — 16-летняя Элизабет и 12-летняя Сандра.

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