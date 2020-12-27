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Кристина Асмус похвасталась огромным букетом от анонима
Кристина Асмус получила неожиданный подарок / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус похвасталась огромным букетом от анонима

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус получила большой букет цветов от незнакомца с таинственной запиской. Подарком она похвасталась на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories.

Среди бутонов белых роз было романтичное послание с надписью «Вселенная тебя любит».

— Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждет шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: «Для милой девочки из Протвино». Это моя героиня, — рассказала артистка подписчикам.

При этом она отметила, что не может понять, от кого может быть этот подарок. Асмус поблагодарила незнакомца и оценила его вкус.

Кристина Асмус похвасталась огромным букетом от анонимаФото: instagram.com/asmuskristina/

В соцсетях фанаты звезды начали гадать, кто мог отправить такой букет. Некоторые считают, что это бывший муж актрисы комик Гарик Харламов.

«Может, это от Гарика? Хоть бы от него»; «Провоцирует Харламова на ревность?»; «Да это не просто букет, а букетище!» — отметили пользователи.

Напомним, Асмус и Харламов прожили в браке девять лет, они воспитывают дочку Настю. Несмотря на многочисленные слухи о расставании пары, развод звезд стал для поклонников неожиданностью.

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