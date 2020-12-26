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«Ощущение, что я у Гузеевой»: Гарику Харламову нашли невесту
Фото: youtube.com/Forbes

«Ощущение, что я у Гузеевой»: Гарику Харламову нашли невесту

Виктория Родимкина

Звезды

В гости к резидентам «Камеди Клаб» пришли участницы группы «Фабрика», которые тут же начали подбирать комику Гарику Харламову новую невесту.

Комик недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус. «Фабрикантка» Мария Гончарук начала подбирать ему новую девушку прямо на проекте.

Она рассказала, что в зале присутствует ее подружка Алена, который «всего 25 лет».

— Я слежу за Гариком после того, как он освободился. Надо за ним приглядывать. У меня есть свободные подруги, — сказала Гончарук.

Харламов сравнил всю эту ситуацию с телепрограммой «Давай поженимся!».

— У меня такое ощущение, что я у Гузеевой. Но мне туда нельзя. Там Моргенштерн, — сказал комик.

При этом Мария Гончарук отметила, что комик может «только делать детей», также ему не помешало бы похудеть.

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Гарик ХарламовКристина Асмусневеста
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