«Ему все это надоест»: таролог предсказала череду скандалов между Бузовой и Давой

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Ольга Бузова рискует потерять Даву из-за своего тяжелого характера, который у нее не получается обуздать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила таролог, парапсихолог Саона.

Ранее известная российская певица и телеведущая серьезно поругалась с возлюбленным, опоздавшим на ее 35-летие. Рэпер приехал позже остальных гостей, чем заслужил от любимой от ворот поворот: она прилюдно оттолкнула его, не желая с ним разговаривать.

Оценивая конфликт, эксперт обратила внимание «ВМ» на капризный и ревнивый темперамент Бузовой.

— Порой с ней невозможно найти общий язык. Иногда она может показаться невыносимой, мягко говоря. В своих отношениях она максимально все это пытается скрывать. Однако, как бы она ни старалась, все равно ее характер постоянно вылезает наружу, — заявила Саона.

Она припомнила певице многочисленные скандалы и интриги на телепроекте «Дом-2». По мнению таролога, Бузову уже не изменить, а ее ссора с Давой — это возвращение в родную стезю.

Парапсихолог предрекает череду новых скандалов между певицей и музыкантом. Вероятно, они продолжат доказывать друг другу, кто главный в их отношениях.

— Тут вопрос, что она уже считает себя его женой, и эту мысль будет сложно выбить из ее головы. Все закончится тем, что она перекроет ему кислород, испортив все хорошее, что есть между ними. Ему все это в конце концов надоест. И может произойти конфликт, и они разойдутся, — допускает специалист.

Она выразила надежду, что Ольга одумается и сумеет спасти отношения, чтобы не остаться одной. Также таролог считает, что рано или поздно Бузова должна будет завести ребенка.

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