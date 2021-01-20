Что связывает Бузову и Волочкову на кармическом уровне

Фото: instagram.com/buzova86

Астрологи, нумерологи и экстрасенсы уверены: эпатажных дам, несмотря на разницу в 10 лет, многое связывает, ведь они родились в один день.

Астролог Марина Невская уверена, что 34-летняя Ольга Бузова и 44-летняя Анастасия Волочкова похожи в том, что готовы работать до изнеможения ради скандальной славы, которой одержимы, ведь обе они — солнечные Козероги.

— Для таких артисток сейчас как раз очень благоприятная среда — культура в упадке, и, в общем-то, не нужно обладать высокой степенью таланта, — подчеркивает астролог. — Но, надо отдать должное Волочковой, балету она училась с детства, и в расцвете балетного возраста неплохо танцевала. А Бузова познает творческое умение в процессе. Для публики, которая не разбирается, незамысловатый текст и простые аккорды сойдут.

В гороскопах обеих сильно выделен имиджевый сектор в знаке Водолея.

— Знак сам по себе связан с чудачеством, эпатажем и отсутствием стыда или пофигизмом, — подчеркивает Марина Невская. — Нельзя сказ ать, конечно, что обе дамы не переживают за черный пиар и насмешки, просто у них порог терпимости к этому высокий.

Что касается ближайшего будущего, Невская уверена, летом этого года вокруг Анастасии опять образуется череда громких скандалов касательно ее персоны и вражды с окружающими.

— Могут всплыть нарушения каких-либо договоренностей. А Оля столкнется с ограничениями и меланхолией по этому поводу. Ее динамика улучшится к концу 2022 года.

Больше беспокойства должно быть за Анастасию: несмотря на эпатажное распутство, женщина очень сильно страдает от упущенных возможностей. Ей также нужно принять действительность и перестать мнить себя гениальной балериной. Иначе она загонит себя в тупик.

Тарологу Регине Царских карты Ленорман показали, что девушки обречены на успех, финансовое благополучие и творческое плодородие. Их отличают сильная хватка и мужественный характер, несмотря на внешнюю уязвимость.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова также говорит о потребности обеих девушек быть постоянно в центре внимания.

Фото: instagram.com/volochkova_art

— Ольга не терпит быть непризнанной, поэтому в своей жизни она точно знает, что и для чего делает. У Анастасии такая же история, дух первенства очень развит, даже несмотря на то, что девушка была не особо талантлива. Обе очень обидчивые и очень мнительные натуры. Если их не принимает общество и они видят, что теряют нить популярности, то начинают делать все возможное, чтобы их заметили. Обе девушки властные, им не хватает любви, и они ищут эту любовь в признании общества. У Ольги это получается, и она это чувствует, чувствует свою силу, а вот Волочкова чаще хочет выезжать за счет мужчин. Им обеим важен брак и быть с мужчиной, но только эти мужчины должны быть сильнее них. Что касается их дальнейшей судьбы, то пока что женского счастья я не вижу. Роман Бузовой продлится еще какое-то время, но с этим мужчиной (певец DAVA. — «ВМ») она не будет, так как энергетически Ольга сильнее, а мужчина, который рядом с ней, очень тщеславный. А вот у Волочковой все налаживается, и она встретит своего человека, но он не будет известным и богатым, зато точно духовно сильнее ее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Батыр, астронумеролог:

— Обе девушки с хорошей энергией — об этом говорит число «4» в нумероскопе, также у обеих есть знак удачи — число «8». Волочкова сильнее физически— у нее две «6», и она терпеливее. У Бузовой нет четверки — это говорит о ее торопливости и неумении доводить дело до конца. У обеих девушек в прошлой жизни одинаковый кармический минус — предательство отца, поэтому такие проблемы с доверием к мужчинам. До 37 лет у Ольги будет много увлечений, разброс в личной жизни, затем случится важный перелом. У Анастасии же картина грустнее: интерес мужчин продолжит падать.

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