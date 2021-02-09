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«Это все игра»: Соседов оценил «страдания» Бузовой и Давы в соцсетях
По мнению Сергея Соседова, демонстрация чувств по поводу расставания со стороны блогеров — просто игра / Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Это все игра»: Соседов оценил «страдания» Бузовой и Давы в соцсетях

Олег Сыров

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Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в реальности истории расставания телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Он предположил, что артисты просто играют.

— Конечно, это все игра. Встречи, расставания… Когда артисты облекают это в художественную форму — песни, прощания, признания в любви, — это хорошо. Это говорит о том, что они подходят ко всем ситуациям творчески, креативно, талантливо. Главное, чтобы это было, действительно, музыкально, интересно и удобоваримо для слушателя, — сказал Соседов в разговоре с «Вечерней Москвой».

Собеседник «ВМ» признался, что не знает, хороши ли песни Бузовой и Давы, так как он их не слышал. Однако добавил, что каждый делает то, что может. По мнению Соседова, это лучше, чем идти на ток-шоу, устраивать публичные «разборки», изображать постановочные выяснения отношений.

Музыкальный критик уточнил, что не знает, расстались ли Бузова и Дава по-настоящему. Он повторил, что подобные выступления ему кажутся игрой. Реальный разрыв между людьми обычно бывает болезненным, и подобные переживания не афишируют.

— Для нас играют лирическую историю, — резюмировал Соседов.

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