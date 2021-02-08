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«Сколько пролито слез»: Бузова заговорила о своей боли после выхода трека Давы
Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Сколько пролито слез»: Бузова заговорила о своей боли после выхода трека Давы

Юлия Ямпольская

Звезды

Недавно блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, выпустил песню «Обнулила нас». Трек бывший возлюбленный Ольги Бузовой посвятил ей. Однако исполнительница не отреагировала на поступок блогера.

По словам телеведущей, она живет за городом и возвращаться в свою съемную квартиру не спешит. Ольга Бузова дала понять, что на данный момент она переживает не самые приятные моменты.

— Я поймала себя на мысли, что очень люблю свою квартиру, но, с другой стороны, сколько там было пролито слез! — цитирует телеведущую Teleprogramma.pro.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.

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расставаниеОльга БузоваДавид Манукян
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