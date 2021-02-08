«Обнулила нас»: Дава представил песню, посвященную Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, представил новую песню, которую посвятил расставанию с девушкой.

Трек под названием «Обнулила нас» он презентовал на своей странице в социальной сети Instagram. Рэпер опубликовал строчки из песни в комментариях под своим постом.

— От меня выбросить цветы легко смогла ты. Зачем? Они перед тобой не виноваты. Сегодня провожает дождь тебя до дома. В груди болит сильней любого перелома... — написал Манукян.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.

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