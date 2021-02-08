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«На свой страх и риск»: Дава рассказал о похудении за время участия в «Танцах со звездами»
Фото: instagram.com/dava_m

«На свой страх и риск»: Дава рассказал о похудении за время участия в «Танцах со звездами»

Юлия Ямпольская

Звезды

Блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, сильно похудел за время участия в шоу «Танцы со звездами». На это обратил внимание ведущий проекта Андрей Малахов. На паркет рэпер вышел без повязки на руке, которую носил из-за травмы.

После выступления Давы с партнершей Дарьей Палей Малахов с удивлением отметил, что Манукян худеет на глазах. Исполнитель ответил, что сбрасывает вес во время съемок.

— Я на строгой диете и уже скинул шесть килограммов. Мы занимаемся на полную, несмотря на запрет врачей танцевать из-за руки. Я танцую на свой страх и риск, — уточнил блогер в эфире программы.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем рэпер выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, по всей видимости, разрушенному роману.

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ШоупохудениеДавид Манукян
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