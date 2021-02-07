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Блогер Карина Кросс рассказала, почему разошлась с рэпером Давой
Фото: youtube.com / Fametime TV

Блогер Карина Кросс рассказала, почему разошлась с рэпером Давой

Кирилл Николаев

Звезды

Блогер Карина Кросс разошлась с рэпером Давой (Давидом Манукяном) из-за того, что он не выполнял определенные обязательства. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Fametime TV.

Девушка рассказала, что раньше работала вместе с Давой. Рэпер постоянно опаздывал и вечно что-то не выполнял. В результате Дава нанес блогеру определенную обиду.

— Мы друг друга отмечали, поддерживали в плане медийки, а он этого не делал. И мы пришли к тому, что такое отношение уже не дружеское, оно уже рабочее, — заявила Кросс.

Также Кросс вспомнила о том, что Дава не хотел признаваться, что сценарий для его роликов писала именно она. Девушка также не понимает, почему бывший возлюбленный Ольги Бузовой вновь упоминает об их отношениях в интервью.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем рэпер выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, по всей видимости, разрушенному роману.

Читайте также: Отец Бузовой предложил Даве «разнулить» отношения с певицей

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