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Отец Бузовой предложил Даве «разнулить» отношения с певицей
Фото: instagram/dava_m

Отец Бузовой предложил Даве «разнулить» отношения с певицей

Ростислав Зубков

Звезды

Игорь Бузов обратился к рэперу Даве (Давид Манукян — прим. «ВМ») от имени своей «страдающей» дочери Ольги. Мужчина, как и сотни поклонников распавшегося звездного дуэта, хочет их воссоединения.

Ранее Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем рэпер выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, по всей видимости, разрушенному роману.

Расставание Давы и Бузовой «добралось» и до отца певицы — Игоря.

— Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает, — написал он в комментариях в Instagram музыканта.

Тот пока ничего не ответил, но подписчики Манукяна поддержали идею отца Бузовой.

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отецОльга БузоваДавид Манукян
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