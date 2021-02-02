Рэпер Дава посвятил песню Ольге Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Репер Давид Манукян, больше известный как Дава, записал новый трек. Который, предположительно, посвящен его расставанию с Ольгой Бузовой.

— Обнулила нас. Скоро, — подписал исполнитель пост в своем Instagram-аккаунте.

Также под фотографией он попросил фанатов оценить свое творчество.

Подписчики оставили множество хвалебных комментариев.

«Хочется прям боль выкричать под трек»; «Молодец, классный трек, только вперед»; «Трек душевный, ждем скорее релиза», — написали поклонники под постом.

Ранее Бузова рассказала, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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