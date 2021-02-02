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Бузова прокомментировала нападки в свой адрес со стороны матери Давы
Певица Ольга Бузова / Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

Бузова прокомментировала нападки в свой адрес со стороны матери Давы

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Ольга Бузова, разоткровенничавшись с подписчиками в комментариях к посту в Instagram-аккаунте, высказалась по поводу выпадов в ее адрес со стороны матери ее бывшего возлюбленного блогера Давы.

— У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого, — заявила звезда, комментируя поведение Анны Манукян, которая заявила, что Бузова воспользовалась своей публичностью, чтобы затравить ее сына и семью, а также обвинила певицу в алкоголизме. Женщина опубликовала пост в соцсетях, но вскоре удалила его, однако скриншот остался в Telegram.

В комментариях под постом Бузова призналась, что после расставания не общалась с Манукяном, который так и не поинтересовался ее состоянием и не извинился.

По словам певицы, она изначально планировала держать отношения с Давой в тайне. Публичности потребовал ее спутник через несколько месяцев отношений.

Напомним, звезда тяжело переживает разрыв с блогером, на фоне чего попала в подмосковную клинику и истощением.

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расставаниеОльга БузоваДавид Манукян
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