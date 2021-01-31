«Хирург может многое»: бывшая жена Аршавина решила восстановить свое лицо

Фото: instagram.com/kazmina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обратилась к хирургу для устранения проблем с лицом.

Как рассказала Казьмина в своем микроблоге, она встретилась с доктором, с которым они еще долго будут вместе работать.

— Фраза «надо потерпеть» уже не кажется такой трагичной. Хирург может многое — но не все. Многое зависит и от пациента, — написала экс-супруга Аршавина в своем Instagram-аккаунте.

Также она с теплотой выразила благодарность врачу и своим поклонниками за поддержку.

«И только вперед! С таким настроем вы победите!»; «Смелая, сильная женщина!»; «Все будет хорошо! Главное — не отчаиваться!» — написали поклонники в комментариях.

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