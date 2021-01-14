Экс-супруга Аршавина призналась, что жалеет о расставании с первым мужем из-за футболиста

Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=6ZE9HLHIrQ4)

Бывшая жена футболиста Аршавина Алиса Казьмина заболела аутоиммунным некрозом. В лечении девушке помог ее первый муж Алексей.

За осень девушка перенесла две операции, которые спасли ей жизнь. Чтобы избавиться от болей, бывшая супруга Аршавина каждое утро делает уколы.

— Мне диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи, клиновидной, решетчатой. Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше, — признается Алиса.

Бороться с болезнью Казьминой помогали мама и первый муж Алексей, от которого девушка ушла к Аршавину, забрав с собой детей.

Бизнесмен теперь женат на двоюродной сестре Ксении Собчак. Однако бросить в беде мать своих детей он не смог.

— Леша помог во всем — с докторами, с детьми, — продолжает она. — Старшая дочь, Алиска, начала уже забывать Андрея, а недавно говорит: «Моей мамочке может помочь только мой настоящий папа. Он же такой добрый». Первый муж и про Есеню спрашивает, подарочки ей передает, хотя, казалось бы, чужой человек, — рассказала Казьмина.

Второй супруг Алисы футболист Аршавин не интересуется состоянием Алисы, из-за чего девушка начинает жалеть о расставании с первым мужем.

— Очень жалею, что рассталась с Лешей — с ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Он был опорой. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми, родителями и компаниями друзей. Прости, Леша, меня. Ушла, не зная, что я лишь кубок, который забрали и разрушили твою семью. А потом сломали жизнь твоим детям, мне, бросили в нищету, болезнь и страдания, — откровенно рассказала Алиса.

Болезнь настигла Казьмину неожиданно. Несмотря на жизнь в семье медиков, девушка готова поверить в мистическое происхождение. Особенно Алиса сомневается из-за неспособности врачей описать полную клиническую ситуацию происходящего, сообщает СтарХит.

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