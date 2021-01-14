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Любовь Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной
Любовь Казарновская откровенно рассказала о своих отношениях с несвободным мужчиной / Фото: АГН «Москва»

Любовь Казарновская призналась в романе с женатым мужчиной

Юлия Курганова

Звезды

Оперная певица Любовь Казарновская рассказала о своем романе с женатым мужчиной. Она призналась, что сильно любила коллегу, но у него была крепкая семья. Артистка не стала разрушать брак возлюбленного, так как не смогла причинить боль другим людям.

— Я прекрасно понимала, что разрушить семью не могу, потому что все будут тогда несчастными. Я бы всю жизнь чувствовала груз на душе, я себе не разрешила так поступать. Наше расставание с моим возлюбленным было очень сложным, для него это было трагедией. Я была его женщиной-мечтой. Но он принял мое решение через слезы, через боль, — поделилась Казарновская в эфире программы «Судьба человека».

Через несколько лет певица встретила своего единственного мужа, с которым они живут более 30 лет. Роберт Росцик работал импресарио в Вене, а познакомился с оперной дивой в Москве, когда приехал в СССР искать таланты. По словам супругов, они влюбились друг в друга с первого взгляда и больше никогда не расставались.

В 1993 году Казарновская родила сына Андрея. Он стал дирижером, также наследник звездной пары отлично владеет скрипкой.

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