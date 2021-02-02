Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Маленькая принцесса»: внучке Валерии исполнился один месяц
Фото: instagram.com/lianashulginaa/

«Маленькая принцесса»: внучке Валерии исполнился один месяц

Анастасия Колоскова

Звезды

Дочери Арсения и Лианы Шульгиных исполнился один месяц. В честь первой даты невестка Валерии поделилась снимком малышки в праздничном наряде. Ее примеру последовала и звездная бабушка Селин.

— Сегодня нам один месяц! Мы тебя так сильно любим, наша девочка! Я никогда не была так счастлива! Каждый день благодарю судьбу, — подписала Лиана снимок, на котором малышка лежит в нежном розовом платьице и чепчике.

Счастливый папа не остался в стороне от события.

— Наше счастье, — оставил Шульгин комментарий под публикацией жены.

Подписчики Лианы присоединились к поздравлениям девочки.

«Поздравляю с первой маленькой датой, с первым месяцем жизни крохи!»; «Маленькая принцесса»; «Куколка Селин»; «Поздравляю. Пусть растет вам на радость, никогда не болеет»; «Ничего себе время летит! Только вот-вот в роддом ехали, кажется. Поздравляю, растите большими и крепкими», — написали фолловеры в комментариях.

Звездная бабушка малышки Селин опубликовала фото девочки в разделе сторис своего аккаунта, пометив снимок хэштегом «люблю не могу».

Читайте также: Бузова поделилась мыслями о дружбе между мужчиной и женщиной

датапевица Валериявнучка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Все мнения
О проекте