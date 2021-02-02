«Маленькая принцесса»: внучке Валерии исполнился один месяц

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Дочери Арсения и Лианы Шульгиных исполнился один месяц. В честь первой даты невестка Валерии поделилась снимком малышки в праздничном наряде. Ее примеру последовала и звездная бабушка Селин.

— Сегодня нам один месяц! Мы тебя так сильно любим, наша девочка! Я никогда не была так счастлива! Каждый день благодарю судьбу, — подписала Лиана снимок, на котором малышка лежит в нежном розовом платьице и чепчике.

Счастливый папа не остался в стороне от события.

— Наше счастье, — оставил Шульгин комментарий под публикацией жены.

Подписчики Лианы присоединились к поздравлениям девочки.

«Поздравляю с первой маленькой датой, с первым месяцем жизни крохи!»; «Маленькая принцесса»; «Куколка Селин»; «Поздравляю. Пусть растет вам на радость, никогда не болеет»; «Ничего себе время летит! Только вот-вот в роддом ехали, кажется. Поздравляю, растите большими и крепкими», — написали фолловеры в комментариях.

Звездная бабушка малышки Селин опубликовала фото девочки в разделе сторис своего аккаунта, пометив снимок хэштегом «люблю не могу».

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