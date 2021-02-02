Бузова поделилась мыслями о дружбе между мужчиной и женщиной

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что думает о дружбе между мужчиной и женщиной.

Как написала звезда в своем Instagram, она не исключает подобного формата взаимоотношений. Бузова также отметила, что в ее жизни имеются примеры дружбы между мужчиной и женщиной. Вместе с тем ведущая признала, что в подобных отношениях есть множество тонкостей.

Бузова предложила своим подписчикам поделиться собственным мнением. В комментариях поклонники звезды разошлись во мнениях относительно того, могут ли дружить мужчина и женщина.

Ранее Бузова рассказала, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Колонка обозревателя «ВМ» Анастасии Заводовской:

Эта звезда особенно ярко засияла на небосклоне отечественного шоубиза уже намного позже «Дома-2», где зрители впервые увидели белокурую ранимую барышню. Наверное, именно там, на так называемой стройке любви, она уловила важный секрет популярности: больше всего аудитория любит твои страдания (далее…).