«Вся страна волнуется»: Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой

Фото: Скриншот видео с YouTube / вМесте

Российский блогер Давид Манукян впервые прокомментировал расставание с певицей Ольгой Бузовой в эфире шоу «Танцы со звездами». Телеведущий Андрей Малахов заявил, что у всех членов жюри есть вопрос, «но всем неловко, хотя вся страна волнуется и переживает».

— Извини, все ждут каких-то комментариев, — заявил Малахов.

— К сожалению, это жизнь и все, что начинается, может закончится. Это пройденный этап и я не хочу говорить о личной жизни. потому что я здесь, чтобы танцевать, — ответил Манукян.

Партнерша Давы Дарья Полей заявила, что ей было очень неприятно читать предположения, что именно из-за нее распалась пара.

— У меня есть любимый муж и дочь, я пришла на проект танцевать и получать удовольствие, — заявила Полей. Видео опубликовано на телеканале «Россия 1».

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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