Боня объяснила, почему Дава не вернется к Бузовой

Фото: instagram.com/victoriabonya

Российский блогер Виктория Боня объяснила, почему певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян больше не будут вместе. По мнению Бони, ни один мужчина не вернется к той, кто обнародовала личную переписку.

— Не повторяй ошибок. Отношения очень сложно найти, завести. Сейчас в порыве гнева можно наделать кучу глупостей. Когда я увидела эту новость, думала, что помиритесь, но когда пошли личные переписки... После этого ни один уважающий себя мужчина не вернется к женщине. Остановись, возьми паузу, — заявила Боня, обращаясь к певице в Instagram.

Видео: Telegram-канал «Dark Cosmo»

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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