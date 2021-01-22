Звезды поддержали Бузову после скандального разрыва с Манукяном

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После заявления о расставании с блогером Давидом Манукяном певицу Ольгу Бузову поддержали звездные коллеги. Артистка заявила, что Манукян изменял ей и поднимал на нее руку. Пост с заявлением о разрыве набрал более 800 тысяч лайков. Тысячи слов поддержки написали ее поклонники и друзья.

Лолита Милявская заявила, что любит Бузову. Телеведущий Андрей Малахов напомнил артистке, что «ее люди всегда с ней». Блогер Виктория Боня считает, что все будет хорошо.

— Жаль, что на тебе человек сделал имя, деньги, людей, — сообщила певица Лера Туманова в Instagram.

— Дава получил свои 13 миллионов подписчиков. Получил, что хотел, — считает продюсер Динара Сатжан.

Блогер Игорь Синяк сообщил, что он в шоке, и пожелал Бузовой сил. Ольгу поддержали также певица Анастасия Стоцкая, актриса Елена Борщева.

В комментариях поклонники поддержали певицу, однако были и те, кто предположил, что у Давы и Бузовой закончился контракт, по которому они изображали отношения.

Ранее мать Манукяна обвинила певицу в алкоголизме.

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