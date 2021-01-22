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«Банально и скучно»: Соседов прокомментировал расставание Бузовой с Давой
Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Банально и скучно»: Соседов прокомментировал расставание Бузовой с Давой

Наталия Белова

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «банальным и скучным» разрыв телезвезды Ольги Бузовой с рэпером Давой и заметил, что у девушки и так достаточно популярности, чтобы пиариться еще и побоями.

О разрыве с Давой Бузова рассказала на своей странице в соцсети. Она также выложила фотографии переписок, где говорит о том, что молодой человек бил и унижал ее.

— Ничего не знаю про отношения Бузовой с ее молодым человеком — с ним я не знаком, с ней — только шапочно. В любом случае, я считаю, милые бранятся — только тешатся, и нам не пристало разбираться в чужих отношениях. Разобраться бы в своих. А лезть в чужие — это глупо, мне неинтересно нисколько. У всех свои отношения. Ну бьет — так это старо как мир, банально и скучно. Сойдутся, разойдутся. Никакого это значения не имеет. Пиар или не пиар — наплевать. Думаю, у Бузовой и так достаточно внимания, чтобы пиариться еще и побоями мужа.

Ранее Бузова опубликовала пост, в котором намекнула на расставание с партнером, и рассказала, что переживает очень непростой период: ее сестра перенесла инсульт, бабушка больна онкологией. К слову, о причине разрыва она тогда сообщать не хотела «из уважения к своей любви».

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расставаниеБузоваСергей Соседов
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