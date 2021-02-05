«Мы договорились»: Кадони заявил о готовности взять Бузову в жены

Фото: instagram.com/domkadoni

Телеведущий Влад Кадони признался, что испытывает влечение к блогеру и певице Ольге Бузовой, но этот факт не мешает им работать вместе.

— А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально. Мы договорились, что до 40 я буду тебя хотеть, и если оба никого не найдем, то поженимся, — заявил Кадони во время выпуска одного из шоу на канале ТНТ.

Бузова явно не ожидала получить такое признание от Кадони, с которым они дружат уже много лет. Она ничего не ответила, а только улыбнулась.

Напомним, телеведущая Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном в конце января, обвинив в его агрессивном поведении. Пара встречалась два года.

О личной жизни Кадони почти ничего не известно, ведущий старается не выносить на публику свои любовные дела, передает Пятый канал.

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