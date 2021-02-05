«Она вытерпит все»: Батрутдинов высказался о любовных терзаниях Бузовой

Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов поддержал ведущую и певицу Ольгу Бузову, рассказав о том, как она переживает расставание с блогером Давидом Манукяном.

— Оля — крепкая, сильная женщина, и, я думаю, она вытерпит все, — пояснил Батрутдинов.

Ранее Бузова рассказала о своих отношениях с Батрутдиновым. Ее подписчики посчитали, что из них получилась бы прекрасная пара. Однако телеведущая заверила, что они давно дружат и «между ними ничего не было и уже не может быть», передает StarHit.

Напомним, 22 января Бузова сообщила о расставании с Давой, указав на агрессивное поведение блогера по отношению к ней. Пара была вместе около двух лет.

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