Филипп Плейн подарил Бузовой шубу

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает получать подарки в честь дня рождения, которое состоялось 20 января. На этот раз роскошный презент она получила от знаменитого немецкого дизайнера Филиппа Плейна.

— Вау! Спасибо, Филипп, — поблагодарила Бузова дизайнера, сняв сторис с распаковкой подарка для своего Instagram-аккаунта.

Обладательница желтой дизайнерской шубки из искусственного меха с принтом на спине рассказала, что давно приметила эту модель на возлюбленной дизайнера Люции Бартоли. Шуба ей очень понравилась.

Напомним, Ольга Бузова и Филипп Плейн познакомились осенью прошлого года. Вместе они хотят создать «что-то по-настоящему большое» в мире одежды.

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