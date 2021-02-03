«Это предательство»: Ольга Бузова рассказала о своем отношении к измене

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала свое мнение об изменах в отношениях. В одном из выпусков шоу «Бородина против Бузовой» ведущие и гости попытались разобраться, что толкает мужчин на измены.

Ольга, которая часто сталкивалась с предательством со стороны своих партнеров, высказала свое мнение.

— Тема любви действительно вечна. Я бы хотела уделять больше времени не изменам, а действительно говорить о любви, чтобы их не было. И научиться не подвергаться соблазну. Лично я считаю, что измена — это предательство, которое убивает любовь, — рассказала Бузова в эфире передачи.

Ранее Бузова рассказала, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни. Также Дава недавно посвятил Ольге песню.

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